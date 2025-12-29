نائب إطاري: بتوجيه الزعامة الإطارية جرى دعم (الحلبوسي) لرئاسة البرلمان

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد النائب عن الاطار التنسيقي عبد الامير المياحي، اليوم الاثنين ( 29 كانون الاول 2025 )، دعم تحالف الاطار مرشح المكون السني لرئاسة مجلس النواب، فيما أشار الى أن هيبت الحلبوسي الأقرب الى المنصب.وقال المياحي في حديث صحفي، إن “عملية اختيار رئيس البرلمان تجري الآن وهيبت الحلبوسي الأقرب للمنصب بعد انسحاب رئيس تحالف العزم مثنى السامرائي”.وأضاف “نحن في الاطار سنحترم قرار المكون السني وسنصوت لمرشحهم لرئاسة مجلس النواب”، مشيرا الى أن “حبيب الحلاوي ومحسن المندلاوي وياسر المالكي تقدموا لمنصب النائب الاول ولا توافق شيعي على احدهما”.ولفت الى أن “النائب الكردي ريبوار رشح نفسه الى جانب شخوان عبد الله لمنصب النائب الثاني”.وفي وقت سابق من اليوم ، أفتتح رئيس السن عامر الفائز، جلسة البرلمان الاولى من الدورة التشريعية السادسة.وقال الفائز في كلمة خلال افتتاح الجلسة ، إن “المادة 55 من الدستور تنص على انتخاب رئيس البرلمان ونائبيه في الجلسة الأولى”.واضاف رئيس السن: “أرجو حرصكم على الالتزام بالتوقيتات الدستورية لانتخاب رئيس البرلمان ونائبيه”.

