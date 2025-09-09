نائب سابق:الإقليم مركزاً للموساد والتآمر على العراق

نائب سابق:الإقليم مركزاً للموساد والتآمر على العراق
آخر تحديث:

بغداد/ شبكة أحبار العراق- اتهم الأمين العام للحزب الإسلامي لتركمان العراق والنائب السابق جاسم محمد جعفر، الثلاثاء، الحزب الديمقراطي الكردستاني بالهيمنة على إقليم كردستان، رغم تمثيله نحو 10% فقط من سكان الإقليم، مشيرًا إلى أنه حوّل الإقليم إلى “أرض خصبة للمتآمرين على العملية السياسية”، بدعم من الولايات المتحدة ودول غربية.وقال جعفر في تصريح  صحفي، إن “الحزب الديمقراطي الكردستاني يفرض سيطرته على مفاصل الإقليم بشكل واسع، ويستغل هذه الهيمنة في دعم جهات معادية للعملية السياسية مدفوعة بأجندات أمريكية وصهيونية”.وأضاف أن “الحكومة الاتحادية وبعض القوى السياسية تمارس نوعا من المجاملة مع الحزب، على حساب أمن واقتصاد البلاد”.وأوضح أن “الحزب الديمقراطي يشكل العائق الأكبر أمام إقرار قانون النفط والغاز، متهما إياه بالتحكم بعدد من المنافذ الحدودية غير الرسمية، التي يهرب من خلالها نفط الإقليم إلى الخارج دون رقابة من بغداد”.ويأتي تصريح جعفر في وقت أكد فيه عضو لجنة النفط والغاز النيابية، علي المشكور، أن تهريب نفط الإقليم يعود لعدم خضوع منافذه لسلطة الحكومة الاتحادية، مشيرا إلى أن عدد المنافذ غير الرسمية في الإقليم بلغ 26 منفذا.

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *