21 كيلو كريستال و25 ألف حبة في قبضة الأمن.. حملة واسعة ضد تجار السموم

وجهت الأجهزة الأمنية في إقليم كردستان ضربة جديدة لشبكات المخدرات والجريمة الإلكترونية، بعدما أعلنت مؤسسة أمن الإقليم، مساء الاثنين، اعتقال أربعة من تجار المخدرات في عمليتين منفصلتين داخل محافظة السليمانية، مع ضبط كميات كبيرة من المواد المخدرة.

وقالت المؤسسة إن مديرية الأمن العام في السليمانية نفذت عمليتي الاعتقال بعد عمليات متابعة وتحريات دقيقة، أسفرت إحداهما عن ضبط 21 كيلوغراماً من مادة الأمفيتامين (الكريستال) بنوعيها الجاف والسائل، واعتقال متهمين بتجارة وترويج المخدرات.

وفي العملية الثانية، تمكنت القوات الأمنية من اعتقال متهمين آخرين وضبط 25 ألف حبة مخدرة أُدخلت إلى المدينة بصورة غير قانونية بهدف ترويجها، مؤكدة توقيف جميع المتهمين وفق قانون المخدرات والمؤثرات العقلية.

وفي سياق أمني آخر، أعلنت شرطة إدارة كرميان القبض على متهم بتهديد وابتزاز عدد من النساء عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعد شكوى تقدمت بها إحدى الضحايا.

وأوضحت الشرطة أن التحقيقات قادت إلى اعتقال المتهم، والعثور في هاتفه على صور لعدد من النساء يُشتبه باستخدامها في عمليات تهديد وابتزاز، مشيرة إلى توقيفه بقرار قضائي واستمرار الإجراءات القانونية بحقه.