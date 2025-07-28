إسرائيل لخامنئي ..لاتهدد لكي لاتقتل

إسرائيل لخامنئي ..لاتهدد لكي لاتقتل
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- جددت إسرائيل تهديدها باستهداف المرشد الأعلى الإيراني، علي خامنئي، وقال وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، خلال زيارة لقاعدة تابعة لسلاح الجو الإسرائيلي: إن إسرائيل يمكن أن تستهدف خامنئي مستقبلاً إذا واصل تهديده لإسرائيل.ونقلت وكالة بلومبرغ للأنباء عن كاتس قوله: «إن يدنا الطويلة ستصل إلى طهران مجدداً وحتى بقوة أكبر، وهذه المرة ستصل إليك شخصياً، إذا واصلت تهديد إسرائيل… لا تهدد كي لا تصاب بأذى».

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