ائتلاف المالكي:منصب محافظ ديالى من حصتنا ولن نتنازل عنه

ائتلاف المالكي:منصب محافظ ديالى من حصتنا ولن نتنازل عنه
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- قال عضو ائتلاف دولة القانون علي خوام  ،الأحد، إن “ائتلاف دولة القانون لايزال متمسكا باستحقاقه في منصب محافظ ديالى”، مبينا أن “خيار  كتلة بدر والاطار التنسيقي عموما يدعم هذا الاتجاه ولم نرَ أي معارضة حتى الان، كما لم نرَ محاولة جدية من داخل الاطار للتجاوز على استحقاقنا”.وأضاف، إنه “تم طرح عدة أسماء مرشحة لمنصب محافظ ديالى من قبل ائتلافنا منهم عبد الرسول العتبي الذي نال 7 أصوات داخل مجلس المحافظة بانتظار حسم صوتين لتشكيل الحكومة المحلية المقبلة”.وأشار الى أن “عقدة ديالى السياسية قد تنتهي قريبا مستبعدا حصول ازمة لان جميع القوى تدرك أهمية الحفاظ على الاستقرار وديمومة الاستقرار والحوار”.ويتألف مجلس ديالى من 15 مقعدا ووفق القانون يمكن لمن يحصل على 9 أصوات الحصول على منصب المحافظ والمضي في حسم بقية المناصب الأخرى.

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