ائتلاف المالكي: أبلغنا التحالفات السنّية بتقليص عدد المرشحين لرئاسة البرلمان

ائتلاف المالكي: أبلغنا التحالفات السنّية بتقليص عدد المرشحين لرئاسة البرلمان
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد القيادي في ائتلاف دولة القانون جاسم محمد جعفر، الأربعاء، ان قوى الإطار التنسيقي امهلت القوى السنية الى تقليص عدد المرشحين لمنصب رئيس مجلس النواب.وقال جعفر في تصريح  صحفي، إن “قوى الإطار التنسيقي أبلغت قوى المكون السني الى تقليص عدد المرشحين من سبعة الى اثنين او ثلاثة على الأكثر وبمدة زمنية لا تتجاوز الثلاثة أيام”. وأضاف ان “قوى الإطار التنسيقي أبلغت شركائها بالعملية السياسية من المكون السني، انه في حال عدم تقليص العدد فان الإطار سيختار واحدا من المرشحين السبعة ودعمه في الانتخاب”.وأشار جعفر الى ان “التصويت على منصب رئيس مجلس النواب لن يتأخر أكثر من عشرة أيام وعبر جلسة استثنائية للبرلمان”. يشار الى ان الإطار التنسيقي عقد اول أمس الاثنين، اجتماعه الدوري رقم ١٧٦ بحضور رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، وتم خلال الاجتماع مناقشة الاسماء المرشحة لمنصب رئيس مجلس النواب الجديد.

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