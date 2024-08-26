ائتلاف النصر يدعو ” إعلاميا” إلى إخراج القوات الأمريكية من العراق

ائتلاف النصر يدعو ” إعلاميا” إلى إخراج القوات الأمريكية من العراق
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- جدد ائتلاف النصر ، اليوم الاثنين ، تأكيده بإخراج جميع القوات الأمريكية من البلاد ، مؤكدا أن العراق طلب من واشنطن بشكل رسمي إخراج قواتها العسكرية من البلاد .وقال المتحدث باسم الائتلاف عقيل الرديني في حديث صحفي ، إن” موقفنا واضح وثابت بضرورة خروج كل القوات العسكرية الأجنبية وفي مقدمتها القوات الأمريكية “. وأضاف أن ” العراق لم يحتاج لقوات عسكرية أجنبية على أراضيه في ظل وجود قوات أمنية عراقية قادرة على حماية الأراضي العراقية “.وأشار إلى أن ” هناك قرار برلماني سابق ملزم للحكومة بإخراج قوات التحالف الدولي”، لافتا إلى أن “إخراج القوات الاجنبية وعلى رأسها الأمريكية من مهام الحكومة “. 

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