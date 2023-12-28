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نائب إطاري:تفاهمات اختيار رئيس البرلمان الجديد مازال في “دور الشرنقة”
حزب بارزاني:ليس لنا علاقة ” بالقبلات المتبادلة” بين إيران وأمريكا في الإقليم
وزير النفط للشركات الإيرانية: “أنتو أهل البيت وأحنه خطاره”!
رشيد لرئيس الوزراء الإسباني العراق أصبح بيئة مستقرة وآمنة
السوداني حرب غزة كشفت فشل المنظومة الدولية في تحقيق الأمن والاستقرار
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الأمم المتحدة تطالب إسرائيل وقف عمليات قتل الفلسطينيين في الضفة الغربية
الحكومة الفلسطينية تطالب الأمم المتحدة بالإعلان رسميا المجاعة في غزة
الأمم المتحدة:لم يتبقى أمام أهل غزة سوى مساحة صغيرة في القطاع
إسرائيل مصرّة على مواصلة عدوانها الدموي ضد غزة
حماس تدعو إلى تحقيق دولي ضد الجيش الإسرائيلي لإرتكابه إعدامات ميدانية في غزة
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المحكمة الاتحادية بين “الجاكوج الإطاري والرغبات السياسية”
ماذا يستفيد المواطن العراقي من عودة مجالس المحافظات الفاسدة؟
العلاقة بين العراق وأمريكا تتراوح بين “شريك متناقض أو عدو ضمني”
حكومة السوداني نهاية ” خرافة العراق الجديد”
القائم بالأعمال يشرف على انطلاق العمل بمحطة جواز السفر الإلكتروني في عمان
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وزير النفط للشركات الإيرانية: “أنتو أهل البيت وأحنه خطاره”!
الإطار الإيراني: معظم محافظات العراق ستدار من قبلنا
رئيس الوزراء الإسباني:بلادي ملتزمة بأحترام سيادة العراق وتحقيق استقراره
تحالف الفتح: سنخرج القوات الأمريكية من العراق بقوة السلاح تحت راية الإمام خامئني
القوات الأمريكية تقصف مواقع لميليشيا الحشد في بابل وواسط ردا على قصفها لقواتهم في أربيل
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