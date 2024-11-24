الإطار :لا يحق للسوداني منع الحشد الشعبي من استهداف إسرائيل

الإطار :لا يحق للسوداني منع الحشد الشعبي من استهداف إسرائيل
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد القيادي في قوى الإطار التنسيقي سلام الشمري، اليوم السبت، أن الحشد الشعبي يملك حقاً مشروعاً في مقارعة الكيان الصهيوني دفاعاً عن إيران ومشروعها الثوري، ولا يحق لأي رئيس حكومة أو دولة دفعها للكف عن ذلك.وقال الشمري في حديث صحفي، إن “الكيان الصهيوني هدد العراق أكثر من مرة وأعد خططاً خبيثة تتضمن خارطة سوداء وتم الإعلان عنها من داخل الولايات المتحدة الأمريكية، ما يعني أن العراق في موقع الدفاع عن أرضه وسيادته ومقدساته”.وأضاف أن “الحشد المقاوم له الحق المشروع في الدفاع عن الأرض والعرض وكذلك الدفاع عن فلسطين؛ ولا يمكن لأي رئيس حكومة أو دولة أن يدفع فصائل المقاومة للكف عن مقارعة الكيان الصهيوني الغاصب المحتل الذي يعتدي ويوجه الضربات ويهدد العراق ويمارس القتل الوحشي”.

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