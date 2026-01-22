البنك المركزي: أكثر من (70) مليار دولار استيرادات العراق خلال عشرة أشهر من العام الماضي

البنك المركزي: أكثر من (70) مليار دولار استيرادات العراق خلال عشرة أشهر من العام الماضي
آخر تحديث:

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف البنك المركزي العراقي ،اليوم الخميس، عن مبيعاته من العملة الصعبة التي بلغت نحو 70 مليار دولار خلال 10 أشهر من العام 2025.وذكر البنك في إحصائية ،ان مبيعات البنك من العملة الصعبة خلال 10 أشهر من العام الماضي بلغت 67 ملياراً و 272 مليون دولار. وأضاف ان المبيعات توزعت ما بين حوالات خارجية التي بلغت 64 مليارا و 969 مليونا وأيضا الى مبيعات نقدية بمقدار مليارين و 303 ملايين دولار. واشارت الى ان هذه المبيعات خلال عشرة أشهر من العام الماضي والبالغة 67 مليارا و 272 مليون دولار، و ارتفعت بنسبة 7.5 % عن نفس الفترة من العام 2024 التي بلغت 62 مليارا و 581 مليون دولار.

