التعليم النيابية:كليات الزراعة مهددة بالإغلاق

التعليم النيابية:كليات الزراعة مهددة بالإغلاق
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق-  كشف عضو لجنة التعليم العالي النيابية النائب حيدر المطيري، الاثنين، عن وجود كليات عراقية مهددة باغلاق.وقال المطيري في حديث  صحفي،انه ” يجب التعامل مع ملف مخرجات العملية التعليمية وفق مبدا تخطيط استراتيجي يضمن توفير الاختصاصات الداعمة لخطوط الانتاج والمعرفة والبناء وفق مبادئ أساسية يجري التعامل معها بشكل مباشر”. واضاف ان” العراق بلد زراعي ونسبة كبيرة من سكانه تعتمد على هذا القطاع الاستراتيجي الذي يجب ان يدعم ويطور لان تحقيق الأمن الغذائي من خلال مراكز البحوث والتطوير مهمة للغاية لكن نرى بان كليات الزراعة مهددة بالإغلاق خاصة وان عدد طلبتها محدود جدا قياسا باختصاصات اخرى بات تشكل فائض في عدد الخريجين”.واشار الى ” ضرورة اعادة النظر والسعي الى بلورة سياسة تخطيط تدعم خطوات بناء البلاد وتضمن توفير الاختصاصات الداعمة لكل خطط التقدم للامام ومنها القطاع الزراعي”.يذكر ان نسبة كبير من الخريجين يتجهون صوب اختصاصات طبية بسبب التعيين المركزي قياسا بالاختصاصات الاخرى”.

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