السوداني يوجه تقييم واعادة هيكلة شاملة لجميع منظومات الإدارة الضريبية

السوداني يوجه تقييم واعادة هيكلة شاملة لجميع منظومات الإدارة الضريبية
آخر تحديث:

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أصدر رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الخميس ( 18 كانون الاول 2025 ) توجيهات بشأن منظومات الإدارة الضريبية، فيما أكد اهمية عملية التقييم واعادة الهيكلة الشاملة.وقال المكتب الاعلامي للسوداني في بيان ، إن الاخير “ترأس، اجتماعاً خاصاً لمتابعة تنفيذ حوكمة النظام الضريبي الشامل، بحضور الكادر المتقدم للهيئة العامة للضرائب والمؤسسات المعنية، وممثلين عن شركة اوليفر وايمن الاستشارية”.واضاف البيان أن “الاجتماع استعرض الاجتماع الجهود السابقة الخاصة بمتابعة تطوير قطاع الادارة الضريبية بشكل شامل من خلال إجراء خطوات إصلاحية، وفي مقدمتها استقطاب الشركات العالمية المختصة للعمل على الأتمتة المتكاملة لدوائر الضرائب، حيث جرى تقديم عرض مفصّل لهذه الشركات”.ووجه السوداني، بحسب البيان “بدراسة برنامج شركة أوليفر وايمن في التخطيط والتنفيذ من قبل اللجنة العليا للإصلاح الضريبي وتقديم تقرير مفصّل عنه، إذ تضمن هذا البرنامج منهج عمل متكاملاً لإصلاح وتطوير الإدارة الضريبية، بوصفها ركيزة أساسية ومحورية لزيادة الايرادات الحكومية المستدامة، من أجل الوصول الى إدارة ضريبية تتسم بالشفافية والعدالة، وتسهم في رفع تصنيف العراق مالياً واستثمارياً”.كما شدد على “ضرورة إجراء تقييم واعادة هيكلة شاملة لجميع منظومات الإدارة الضريبية في العراق، وما تتضمنه من سياسات خاصة”.واشار البيان الى أن “الاجتماع استعرض عدداً من التجارب المماثلة في الدول العربية، ومقدار التطوّر الذي طرأ في عملها، ومقدار الزيادات الضريبية التي تحققت خلال سنة التطبيق الاولى”.

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *