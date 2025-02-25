الشرع يشدّد على وحدة سوريا وحصر السلاح بيد الدولة

بغداد/ شبكة أخبار العراق- شدّد الرئيس السوري الانتقالي أحمد الشرع الثلاثاء في افتتاح مؤتمر الحوار الوطني على وحدة سوريا و”احتكار” السلاح بيد الدولة، بعد حوالى شهر من إعلانه رئيسا للبلاد في المرحلة الانتقالية.وقال الشرع في كلمة من قصر الشعب في دمشق إن “وحدة السلاح واحتكاره بيد الدولة ليس رفاهية بل هو واجب وفرض، إن سوريا لا تقبل القسمة فهي كلّ متكامل وقوتها في وحدتها”.