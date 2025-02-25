الشرع يشدّد على وحدة سوريا وحصر السلاح بيد الدولة

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نائب إطاري:سوريا تقرر من يمثلها في مؤتمر القمة العربية المقبل
نائب: رئاسة البرلمان ترفض استجواب رئيس هيئة الاستثمار الوطنية
مصدر حكومي:تحقيق مع النائب (يحي المحمدي) وشقيقه بشأن سرقة رواتب ألف موظف في الانبار
مصدر مطلع: توافق تحاصصي لاستئناف جلسات مجلس ديالى
نائب إطاري ينفي فرض عقوبات أمريكية على مطاري بغداد والنجف
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المجلس العالمي للذهب:العراق بالمرتبة السابعة في شراء الذهب لعام 2024
اليوم..أسعار صرف الدولار=149750 ديناراً
مصدر حكومي:جداول موازنة 2025 ستصل البرلمان منتصف الشهر المقبل
الهيئة الوطنية للاستثمار:مشاريع جديدة س”تحقق”للعراق إيرادات لا تقل عن (150) مليار دولار سنوياً
بعد وكت!!..وزير الكهرباء:لن نعتمد على الغاز الإيراني في توليد الطاقة
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بأمر إيراني لإذلال العراق وأهله..الكهرباء في صيف 2025 لمدة ساعتين فقط!
فساد حكومة السوداني تؤكده تسريبات مستشاريه
مدينة (جرف الصخر) خارج السيادة العراقية ومنطقة الأذرع الإيرانية
منح أكراد إيران وسوريا وتركيا الجنسية والجواز العراقي من قبل الإقليم خيانة كبرى
السوداني قدم لتركيا تنازلات لم تحلم بها خلال إتفاقه مع أردوغان
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نائب سابق:ترامب سيفتح تحقيقا بالمساعدات الأمريكية للعراق بعد 2003 وأين ذهبت؟
مصدر إطاري مسؤول: رفض زعماء الإطار حضور (الشرع) لقمة بغداد تنفيذاً لأمر خامئني
الضمير الإيراني العامري: حكومة الشرع صهيونية أمريكية تركية يجب إسقاطها
الأعرجي: أمن إيران أولاً وأخيراً
وزير الكهرباء الإطاري: خدمة الكهرباء في العراق قرار إيراني وما علينا سوى الانحناء له
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