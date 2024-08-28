العراق ومنظمة أوبك يؤكدان على تعزيز التعاون الثنائي

العراق ومنظمة أوبك يؤكدان على تعزيز التعاون الثنائي
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- بحث نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون الطاقة، وزير النفط حيان عبد الغني، اليوم الأربعاء، مع الامين العام لمنظمة الدول المصدرة للنفط “أوبك” هيثم الغيص تعزيز وتوسيع افاق التعاون الثنائي.وذكر بيان للوزارة ، أن “وزير النفط حيان عبد الغني استقبل الامين العام لمنظمة الدول المصدرة للنفط “أوبك” هيثم الغيص، وجرى خلال اللقاء بحث تعزيز وتوسيع آفاق التعاون الثنائي بين الوزارة ومنظمة الدول المصدرة للنفط “أوبك”، إلى جانب التعاون والتنسيق مع الدول المنتجة المتحالفة من خارج المنظمة، من أجل تحقيق استقرار الأسواق العالمية “. وكان الامين العام لمنظمة الدول المصدرة للنفط “أوبك” قد وصل بغداد في زيارة رسمية يلتقي خلالها عدد من المسؤولين في الوزارة والحكومة.

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