العراق يتحسب للأسوأ.. إغلاق سفوان بعد هجمات المسيّرات على الكويت

أغلقت السلطات العراقية، مساء الخميس، منفذ سفوان الحدودي مع الكويت بشكل مؤقت، في خطوة احترازية جاءت عقب الهجمات المتكررة التي استهدفت منفذ العبدلي الكويتي بطائرات مسيّرة، وسط تصاعد التوترات الأمنية على الشريط الحدودي بين البلدين.

وأكد رئيس لجنة المنافذ الحدودية في البصرة، عقيل الفريجي، أن قرار الإغلاق اتُّخذ حفاظاً على سلامة المسافرين والعاملين، موضحاً أن منفذ سفوان لم يتعرض لأي أضرار مباشرة، إلا أن التطورات الأمنية فرضت اتخاذ إجراءات وقائية حتى إشعار آخر.

وأشار الفريجي إلى أن إعادة افتتاح المنفذ ستكون مرهونة بزوال التهديدات الأمنية واستقرار الأوضاع في المنطقة الحدودية.

ويأتي القرار بعد إعلان وزارة الدفاع الكويتية تعرض منفذ العبدلي الحدودي المحاذي للعراق لهجمات متكررة بطائرات مسيّرة معادية، أسفرت عن أضرار مادية دون تسجيل إصابات بشرية، فيما باشرت الجهات المختصة في الكويت التعامل مع الحادث ورفع مستوى الإجراءات الأمنية.

وفي السياق ذاته، أُخلي موظفو منفذ سفوان العراقي من مواقع عملهم كإجراء احترازي، بالتزامن مع تصاعد المخاوف من امتداد التهديدات إلى المنطقة الحدودية، خصوصاً بعد سلسلة الضربات المتبادلة التي تشهدها المنطقة، وما رافقها من اضطراب أمني متزايد.