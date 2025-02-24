القانونية النيابية: حكومة الإقليم لم تلتزم بإرسال إيراداتها إلى بغداد

القانونية النيابية: حكومة الإقليم لم تلتزم بإرسال إيراداتها إلى بغداد
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد عضو اللجنة القانونية النيابية محمد عنوز، الاثنين، أن أزمة العائدات النفطية مع الإقليم مستمرة بسبب انعدام الشفافية والثقة. وقال عنوز في تصريح صحفي، إن ” أزمة العائدات النفطية بين الحكومة الاتحادية وإقليم كردستان لا تزال قائمة نتيجة غياب الشفافية وانعدام الثقة”.وأوضح أن ” ملف تسليم العائدات النفطية من قبل الإقليم إلى الحكومة المركزية ليس جديدًا، حيث استمر الإقليم في عدم الالتزام بتسليم الإيرادات منذ سنوات، رغم المفاوضات المستمرة التي لم تفضِ إلى حلول نهائية”.وأشار إلى أن ” هذه الأزمة باتت من القضايا العالقة التي تحتاج إلى حل جذري في ظل استمرار غياب المصداقية والشفافية بين الأطراف المعنية، مما يزيد من تعقيد المشهد السياسي والاقتصادي”.وأضاف أن ” استمرار هذا الخلاف لأكثر من عقدين يعكس غياب الإرادة الحقيقية لإنهائه”، مشددًا على ” أهمية التوصل إلى تسوية عادلة تضمن حقوق جميع الأطراف وفق الدستور وتسهم في تعزيز الاستقرار الوطني”.

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