المالية النيابية: البنك الفدرالي لا يثق بتعامل الدولار في العراق

المالية النيابية: البنك الفدرالي لا يثق بتعامل الدولار في العراق
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- قال عضو المالية النيابية معين الكاظمي ، الأربعاء أن “التاجر العراقي يقدم الأوراق الرسمية إلى البنك المركزي لشراء الدولار بالسعر الرسمي ويدفع مليارات الدنانير إلى البنك المركزي مقابل تسلم الدولار في الخارج، وبعد مرور شهر يتفاجئ التاجر برفض طلب شراء الدولار من البنك الفيدرالي الأمريكي دون معرفة الأسباب”.وأضاف في حديث صحفي، إن “المسؤولين في البنك الفيدرالي الأمريكي يتهربون من الإجابة عن التساؤلات والاستفسارات التي طرحت من قبل إدارة البنك المركزي العراقي عن أسباب رفض الحوالات الخارجية، وكل فترة يقولون ستتم معالجة ذلك خلال الفترة القادمة دون نتيجة”.ورفضت واشنطن طلب العراق الحصول على مليار دولار نقدا من البنك الاحتياطي الفدرالي بحجة أنه يتعارض مع جهودهم لكبح استخدام بغداد للدولار، ووقف التدفقات النقدية غير المشروعة إلى إيران بحسب صحيفة “وول ستريت جورنال” الأمريكية ونقلت الصحيفة الامريكية عن مسؤولين أمريكيين قولهم إن “الأوراق النقدية بين يدي العراقيين أصبحت مصدرا مربحا للدولارات غير المشروعة التي تعود إلى الميليشيات والسياسيين الفاسدين، وكذلك إلى إيران”.

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