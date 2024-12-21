المانيا ترفض الاستيطان الإسرائيلي في غزة

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مصادر أمنية:أمر قبض بحق (أحمد الشرع) بأمر من القضاء العراقي بجريمة الإرهاب
نائب إطاري:التحشيد العسكري على الحدود السورية لمنع الإرهابيين من دخول العراق
تحالف الفتح:تركيا الإرهابية تتحمل مسؤولية سقوط سوريا بيد الدواعش!!
حزب طالباني يرفض تواجد الجيش التركي في شمال العراق
وفاة القيادي في حزب الدعوة (سعد المطلبي)
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الوكالة اليابانية للتعاون الدولي قدمت للعراق (36)قرضاً بمبلغ (11) مليار دولاراً لتعزيز التنمية الاجتماعية والبنية التحتية
اليوم..ارتفاع في أسعار صرف الدولار
مستشار حكومي:منح قروض مالية لأكثر من ثمانية آلاف شخصا ضمن مشروع الذكاء الأصطناعي
المالية النيابية:الحكومة غير مستعجلة على إقرار موازنة 2025!
نائب:إقرار موازنة 2025 سيتأخر جراء الخلافات السياسية
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مدينة (جرف الصخر) خارج السيادة العراقية ومنطقة الأذرع الإيرانية
منح أكراد إيران وسوريا وتركيا الجنسية والجواز العراقي من قبل الإقليم خيانة كبرى
السوداني قدم لتركيا تنازلات لم تحلم بها خلال إتفاقه مع أردوغان
العراق تحت خط الفقر المائي المدقع بسبب إيران وتركيا وحكومة الإطار تنتظر حلول السماء
مجالس المحافظات تدوير نفس النفايات
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حكومة الإطار ترسل للبرلمان التعديل الرابع لقانون الانتخابات لتكريس الحكم الإيراني في العراق
السوداني:أنا أبن الحشد ومشروع المقاومة
وزارة الكهرباء:الحكومة لاتستطيع مفاتحة الجانب الإيراني عن سبب توقف تزويد العراق بالغاز خلافا للعقد المبرم معها
مصدر أمني:تكليف الولائي (حميد الشطري)برئاسة جهاز المخابرات
نائب:(22) مسؤولاً في وزارة النقل متهمين بالفساد بقيمة (22.5) مليار دولار ما زالوا في مناصبهم
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- اذاعة INN