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النزاهة النيابية تطالب باستضافة السوداني لمناقشة تعديل سلم الرواتب
القانونية النيابية:حسم الجدل بشأن إقرار القوانين الجدلية من اختصاص المحكمة الاتحادية
البنك المركزي يؤكد على “دعم” الشركات الأمريكية المستثمرة في العراق
المرصد الحقوقي للإنسان العراقي: إقرار القوانين الجدلية بصفقة سياسية كارثة على الوضع العراقي
نائب:ضعف حكومة السوداني وراء استغلال حكومة البارزاني للثروات الوطنية
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ترامب:جزيرة غرينلاند ستنضم طواعية إلى الولايات المتحدة
غوتيريش يدعو الحوثيين إلى إطلاق سراح موظفي المنظمة العاملين في اليمن
السعودية تتعهد لترامب باستثمار (600) مليار دولار في أمريكا
ترامب يطلق أكبر مشروع بنية تحتية للذكاء الاصطناعي في التاريخ
ترامب يوقع امراً تنفيذيا بتغيير أسم خليج المكسيك إلى “خليج أمريكا”
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النزاهة النيابية تطالب باستضافة السوداني لمناقشة تعديل سلم الرواتب
البنك المركزي يؤكد على “دعم” الشركات الأمريكية المستثمرة في العراق
نائب:ضعف حكومة السوداني وراء استغلال حكومة البارزاني للثروات الوطنية
النفط النيابية:حكومة البارزاني ألحقت ضرراً كبيراً بالاقتصاد العراقي جراء تهريبها للنفط
حزب كردي: تواطؤ حكومة السوداني مع البارزاني وراء مشكلة رواتب الإقليم
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فساد حكومة السوداني تؤكده تسريبات مستشاريه
مدينة (جرف الصخر) خارج السيادة العراقية ومنطقة الأذرع الإيرانية
منح أكراد إيران وسوريا وتركيا الجنسية والجواز العراقي من قبل الإقليم خيانة كبرى
السوداني قدم لتركيا تنازلات لم تحلم بها خلال إتفاقه مع أردوغان
العراق تحت خط الفقر المائي المدقع بسبب إيران وتركيا وحكومة الإطار تنتظر حلول السماء
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المرصد الحقوقي للإنسان العراقي: إقرار القوانين الجدلية بصفقة سياسية كارثة على الوضع العراقي
الحشد الشعبي:سنقاتل أمريكا وإسرائيل والعرب المتحالفين معهما حتى تحقيق أهداف مشروع المقاومة
الصحف الأجنية:حكومة السوداني وبرلمانها خرقت إتفاقيات حقوق الإنسان بتعديل قانون الأحوال الشخصية
رشيد:الحشد الشعبي مرتبط بالقائد العام والقرار العراقي “مستقل”!!
نائب:تم تقديم طعن للمحكمة الاتحادية عن التصويت غير القانوني للقوانين الجدلية
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