النزاهة النيابية تطالب باستضافة السوداني لمناقشة تعديل سلم الرواتب

النزاهة النيابية تطالب باستضافة السوداني لمناقشة تعديل سلم الرواتب
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- اكدت لجنة النزاهة النيابية، الاحد ، بانها طلبت استضافة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني لمناقشة تعديل سلم الرواتب وهو ضمن قانون الخدمة الاتحادي ، وذلك لإنصاف شريحة الموظفين .وقال عضو اللجنة النائب هادي السلامي في تصريح صحفي ، ان “لجنته تولي اهتماما خاصا في ملف تعديل سلم الرواتب لموظفي الدولة في كافة المحافظات عدا إقليم كردستان”.وأضاف ان ” اللجنة طلبت استضافة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني لأجل مناقشة قانون الخدمة الاتحادي والذي يتضمن تعديل سلم الرواتب لأنصاف موظفي الدولة الذي تم سحبه من قبل الحكومة”، مبينا ان “تعديل القانون تم ادراجه ضمن موازنة عام 2023 ويشمل التعديل أيضا إضافة مبلغ 180 الف دينار للعاملين في مجال النظافة والمجاري ” .يذكر ان مجلس الوزراء اصدر قراره (302 ) في شهر تشرين الثاني 2022 من قبل الحكومة الحالية بسحب اكثر من 25 مقترح قانون من ضمنها قانون الخدمة المدني الاتحادي .

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