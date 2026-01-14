بعد التصفية..15 مرشح لمنصب رئيس الجمهورية

بعد التصفية..15 مرشح لمنصب رئيس الجمهورية
آخر تحديث:

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أعلنت رئاسة مجلس النواب العراقي، اليوم الأربعاء، أسماء المرشحين الذين استوفوا الشروط القانونية والدستورية للترشح لمنصب رئيس الجمهورية. وذكر بيان للمجلس، أنه ” تم إعلان القائمة النهائية لأسماء المرشحين لمنصب رئيس الجمهورية ممن استوفوا الشروط القانونية والدستورية “.وأضاف أن  القائمة ضمت 15 مرشحاً سيخوضون المنافسة في الجلسة المخصصة لانتخاب الرئيس، وجاءت أسماء المرشحين المصادق عليهم كالتالي: شوان حويز فريق نامق، أحمد عبد الله توفيق أحمد، حسين طه حسن محمد سنجاري، نجم الدين عبد الكريم حمه كريم نصر الله، آسو فريدون علي، سامان علي إسماعيل شالي، صباح صالح سعيد، عبد الله محمد علي ظاهر، عبد اللطيف محمد جمال رشيد شيخ محمد، إقبال عبد الله أمين حليوي، نزار محمد سعيد محمد كنجي، سردار عبد الله محمود تايمز، فؤاد محمد حسين بكي، مثنى أمين نادر، نوزاد هادي مولود”.

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *