بعد وساطات إقليمية ودولية.. الزيدي يستعد لزيارة الرياض الأسبوع المقبل لفتح صفحة جديدة مع السعودية

كشفت مصادر مطلعة أن رئيس مجلس الوزراء علي فالح الزيدي يعتزم إجراء زيارة رسمية إلى المملكة العربية السعودية الأسبوع المقبل، بعد نجاح وساطات إقليمية ودولية ومحلية في تهدئة الأجواء بين بغداد والرياض، وإعادة تفعيل الزيارة التي كانت قد أُجلت في وقت سابق.

وبحسب المصادر، فإن الاتصالات التي جرت خلال الأيام الماضية أسهمت في تقريب وجهات النظر بين الجانبين، ما مهد الطريق لاستئناف التواصل السياسي وتهيئة الظروف لإجراء الزيارة المرتقبة.

ومن المنتظر أن تشهد المباحثات بحث ملفات أمنية واقتصادية واستثمارية، في إطار مساعٍ لتعزيز التعاون الثنائي وتوسيع الشراكة بين البلدين في عدد من القطاعات الحيوية.

كما أفادت المصادر بأن الرياض تعتزم تسليم الزيدي، خلال الزيارة، معلومات وأدلة تتعلق بهجمات استهدفت المملكة، وتقول إنها انطلقت من داخل الأراضي العراقية، في خطوة يُتوقع أن تفتح نقاشاً أمنياً مشتركاً حول آليات منع تكرار مثل هذه الحوادث.

وتأتي الزيارة بعد أيام من تأكيد رئيس الوزراء أن الحكومة العراقية لن تسمح باستخدام أراضي البلاد للإضرار بدول الجوار، معلناً تشكيل لجنة أمنية مشتركة لوضع إجراءات رادعة تمنع أي خروقات أو تهديدات عابرة للحدود.

وكانت القيادة المركزية الأميركية (CENTCOM) قد أعلنت، الأسبوع الماضي، تنفيذ مقاتلات أميركية وسعودية ضربات استهدفت مواقع قالت إنها تعود لفصائل مسلحة مرتبطة بإيران في شرقي العراق، متهمةً تلك الفصائل بالمسؤولية عن هجمات استهدفت المملكة.

وأدت تلك التطورات الأمنية إلى تأجيل زيارة الزيدي التي كانت مقررة إلى الرياض، قبل أن تنجح التحركات الدبلوماسية الأخيرة في إعادة ترتيبها تمهيداً لإجرائها الأسبوع المقبل.