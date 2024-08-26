توقيف( الطالقاتي) لمدة (4) على ذمة التحقيق

توقيف( الطالقاتي) لمدة (4) على ذمة التحقيق
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 النجف/ شبكة أخبار العراق- قررت محكمة استئناف النجف، اليوم الاثنين (26 آب 2024)، توقيف رئيس مركز الرافدين للحوار توقيف زيد الطالقاني 4 أيام على ذمة التحقيق بتهمة الإساءة للرموز الدينية.وبحسب وثيقة صادرة عن المحكمة، فأنه تقرر توقيف رئيس مركز الرافدين للحوار توقيف زيد الطالقاني 4 أيام على ذمة التحقيق بتهمة الإساءة للرموز الدينية.

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