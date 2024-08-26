تونس..تعديل وزاري لـ(19) حقيبة وزارية

تونس..تعديل وزاري لـ(19) حقيبة وزارية
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بغداد/ شبكة أخبار العراق- أجرى الرئيس التونسي، قيس سعيد، اليوم، تعديلاً وزراياً موسعاً شمل 19 وزارة أبرزها وزارات الدفاع والخارجية والاقتصاد، وذلك بعد أسبوعين من تعيين كمال المدوري رئيساً للحكومة خلفاً لأحمد الحشاني.وقالت الرئاسة التونسية في بيان لها، إن التعديل الوزاري تضمن تعيين خالد السهيلي وزيراً للدفاع ومحمد علي النفطي وزيراً للشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، وأبقى على وزراء الداخلية والعدل والصناعة والمالية والتجهيز.

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