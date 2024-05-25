تيار الحكمة:سيتم تحديد جلسة جديدة لانتخاب رئيس البرلمان

تيار الحكمة:سيتم تحديد جلسة جديدة لانتخاب رئيس البرلمان
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- قال عضو الهيئة العامة لتيار الحكمة  احمد العيساوي ،السبت، ان “هناك حراكاً تقوده أطراف سياسية مختلفة من أجل تقديم القوى السياسية السنية مرشحاً واحداً لرئاسة مجلس النواب خلال الأيام القليلة المقبلة، لحل هذه الازمة، وبخلاف ذلك سيتم عقد جلسة جديدة بمرشحين ومن يحصل على اعلى الأصوات يكون هو الرئيس”.وبين العيساوي في حديث صحفي، أنه “لا يوجد أي طرف سياسي مع بقاء محسن المندلاوي رئيسا للبرلمان لنهاية الدورة البرلمانية، فهذا استحقاق المكون السني، ولا نريد أي خلل في التوازنات والاستحقاقات، ولهذا كل قوى الاطار التنسيقي مع الإسراع بحسم هذا الملف”.وعن موعد حسم مسألة تسمية رئيس جديد للبرلمان، قال العيساوي، إنه “ربما خلال الأسبوع الجاري يتم تحديد جلسة انتخاب جديدة، بعد جولة الحوارات التي تجري حالياً ما بين كل الأطراف السياسية”.

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