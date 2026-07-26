حريق ضخم يلتهم 3 صهاريج وقود بين دهوك ونينوى.. واستنفار للدفاع المدني

اندلع حريق كبير، ليل السبت – الأحد، إثر اشتعال ثلاث صهاريج مخصصة لنقل الوقود على الطريق الرابط بين محافظتي دهوك ونينوى، ما أدى إلى تصاعد أعمدة كثيفة من الدخان واستنفار فرق الدفاع المدني.

وقال مصدر نفطي، إن النيران اندلعت في الصهاريج أثناء مرورها على الطريق الرئيس قرب ناحية فايدة، الأمر الذي أثار حالة من الذعر بين السائقين والمارة، ودفع العديد منهم إلى الابتعاد عن موقع الحادث خشية وقوع انفجارات أو امتداد ألسنة اللهب.

وأوضح المصدر أن فرق الدفاع المدني وصلت إلى موقع الحريق بشكل عاجل، وباشرت عمليات إخماد النيران وتبريد الصهاريج، بالتزامن مع إغلاق جزء من الطريق وتنظيم حركة السير لتأمين وصول فرق الطوارئ ومنع اتساع رقعة الحريق.

وبحسب المعلومات الأولية، لم تُسجل حتى الآن أي خسائر بشرية، فيما لا تزال أسباب اندلاع الحريق وحجم الأضرار المادية قيد التحقيق، بانتظار صدور بيان رسمي من الجهات المختصة.

ويُعد طريق دهوك – الموصل من أكثر الطرق حيوية لحركة صهاريج الوقود والشاحنات التجارية، وقد شهد خلال السنوات الماضية عدداً من الحوادث المشابهة، وسط تحذيرات متكررة من مخاطر مرور الصهاريج في المناطق الزراعية وخلال موجات الحر، لما تمثله من تهديد على السلامة العامة.