حزب الدعوة:زيارة ابننا ( الشطري) إلى سوريا لتعزيز حماية الحكم الشيعي في العراق

حزب الدعوة:زيارة ابننا ( الشطري) إلى سوريا لتعزيز حماية الحكم الشيعي في العراق
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- وصف القيادي في حزب الدعوة حيدر اللامي، اليوم السبت، زيارة  ابن الدعوة رئيس جهاز المخابرات إلى سوريا خطوة استباقية لتعزيز أمن العراق.وقال اللامي في تصريح صحفي، إن ” ابن حزب الدعوة زيارة رئيس جهاز المخابرات حميد الشطري، ولقاءه مع قادة في سوريا خطوة جريئة وضرورية لتأمين مصالح العراق والحفاظ على سلامة  والمقدسات الشيعية داخل الأراضي السورية”.وأشار إلى أن ” أمن حماية الحكم الشيعي في العراق يبدأ من داخل سوريا، موضحًا أن العمل المخابراتي هو الأساس لمواجهة التحديات، حيث إن سقوط سوريا لم يكن نتيجة عمل عسكري فحسب، بل مخابراتي أيضًا”.وأوضح أن ” هذه الزيارة تأتي في ظل وضع أمني حساس، مشددًا على أهمية التواصل مع جميع الأطراف المسيطرة على الأرض في سوريا، سواء كانت حكومة انتقالية أو فصائل أخرى، لضمان استقرار الأوضاع ومنع أي تهديد محتمل للعراق”.وأكد أن ” الزيارة تحمل طابعًا أمنيًا بامتياز، مشيرًا إلى أن العراق مرتبط بسوريا بحدود تمتد لأكثر من 620 كيلومترًا، وهي مسافة تشكل تحديًا كبيرًا في ظل الأوضاع الأمنية الراهنة”.وبيّن أن ” المشهد في سوريا لا يزال ضبابيًا، حيث تتواجد أطراف متعددة مثل قوات سوريا الديمقراطية (قسد)، والنصرة، والكيان الصهيوني، وأطراف أخرى قد تظهر في المستقبل”.

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