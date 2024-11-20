حين تلعب إيران في العالم الافتراضي

آخر تحديث:
- شبكة اخبار العراق
- سياسية
- عربية ودولية
- اراء ومقالات
- اقتصادية
وزير التجارة التركي:علاقتنا مع العراق شملت الاقتصاد بشكل كامل وواسع
اليوم ..ارتفاع في أسعار صرف الدولار
كتلة مسيحية:حكومة الحشد تمنع الكحول لاستمرار تجارة المخدرات الإيرانية
المالية النيابية:التعداد السكاني سيعيد موازنة كل المحافظات
السوداني:نحن في خدمة التجارة والاقتصاد التركي رغم تخفيضها حصة العراق المائية
-
- رياضية
- تحقيقات
مدينة (جرف الصخر) خارج السيادة العراقية ومنطقة الأذرع الإيرانية
منح أكراد إيران وسوريا وتركيا الجنسية والجواز العراقي من قبل الإقليم خيانة كبرى
السوداني قدم لتركيا تنازلات لم تحلم بها خلال إتفاقه مع أردوغان
العراق تحت خط الفقر المائي المدقع بسبب إيران وتركيا وحكومة الإطار تنتظر حلول السماء
مجالس المحافظات تدوير نفس النفايات
-
- متابعات خاصة
- منوعات
- صورة وتعليق
الناشط المدني بعد فوز ترامب عمار:دعمنا لفلسطين سياسيا وإعلامياً فقط
الولائي المشهداني يدعو إلى تقسيم المجتمع العراقي مذهبياً
مصدر سياسي:محاولات لإطلاق سراح رئيس الهيئة العامة للضرائب
المالية النيابية:موازنة 2025 تشغيلية وليست استثمارية
نائب إطاري: الإمام “الغايب” زعلان من الإطار لعدم تمرير تعديل قانون الأحوال الشخصية
-
- اذاعة INN