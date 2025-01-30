سوريا..الشرع رئيسا للبلاد

سوريا..الشرع رئيسا للبلاد
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أعلنت إدارة العمليات العسكرية في سوريا تعيين أحمد الشرع رئيساً للبلاد في المرحلة الانتقالية، وكذلك تفكيك الجيش والأجهزة الأمنية وحزب البعث، وجميع الفصائل المسلحة. وأعلن المتحدث باسم إدارة العمليات حسن عبد الغني تعيين أحمد الشرع رئيساً للبلاد في المرحلة الانتقالية.وقال: «نعلن تولية القائد أحمد الشرع رئاسة البلاد في المرحلة الانتقالية، ويقوم بمهام رئاسة الجمهورية العربية السورية، ويمثلها في المحافل الدولية».وأضاف إنه جرى تفويض الشرع بتشكيل مجلس تشريعي مؤقت للمرحلة الانتقالية «يتولى مهامه إلى حين إقرار دستور دائم للبلاد ودخوله حيز التنفيذ».كما أعلنت الإدارة الجديدة حلّ الجيش والأجهزة الأمنية من عهد الأسد، إضافة إلى جميع الفصائل المسلحة المشاركة في الهجوم الذي أدى الى الإطاحة به.وقال عبد الغني: «نعلن حل جيش النظام البائد، وإعادة بناء الجيش السوري على أسس وطنية»، و«حل جميع الأجهزة الأمنية التابعة للنظام البائد.وجميع الميليشيات التي أنشأها، وتشكيل مؤسسة أمنية جديدة تحفظ أمن المواطنين». وأضاف «تحل جميع الفصائل العسكرية، والأجسام الثورية السياسية والمدنية، وتدمج في مؤسسات الدولة»، بالإضافة إلى حلّ حزب البعث.

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