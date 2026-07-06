صراع المناصب يشتعل في بغداد… بين الحزب الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني يمتد من رئاسة الجمهورية إلى نيابة الرئاسة!

كشفت مصادر سياسية عن احتدام التنافس بين الحزب الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني بشأن منصب نائب رئيس الجمهورية، في ظل استمرار التباين بين الطرفين حول توزيع المناصب السيادية داخل الحكومة الاتحادية.

وبحسب المصادر، فإن الخلافات بين الحزبين التي كانت تتمحور سابقاً حول رئاسة الجمهورية، انتقلت اليوم إلى مواقع حكومية أخرى، ما يعكس استمرار حالة عدم الاستقرار في ملف تقاسم النفوذ داخل بغداد.

وفي سياق متصل، أفادت المعلومات بأن ائتلاف الإعمار والتنمية سيحصل على منصب نائب رئيس مجلس الوزراء ضمن استحقاقاته الانتخابية، إضافة إلى توليه حقيبة وزارية أخرى لم تُحسم بعد.

وأشارت المصادر إلى أن الحزب الديمقراطي الكردستاني كان قد طرح في وقت سابق مقترحاً يقضي بتسليم الاتحاد الوطني جميع المناصب في بغداد مقابل حصوله على رئاسة الجمهورية، إلا أن تطورات المشهد السياسي أدت إلى إعادة توزيع المواقع بين الطرفين.

وكان مجلس النواب قد انتخب في 11 نيسان/أبريل 2026 نزار آميدي، مرشح الاتحاد الوطني الكردستاني، رئيساً للجمهورية بعد جولة تصويت ثانية، رغم اعتراضات من الحزب الديمقراطي على آلية الانتخاب، ما أضاف مزيداً من التعقيد إلى العلاقة بين الجانبين.