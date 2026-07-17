صواريخ على خط التوتر.. سقوط مقذوفات قرب الحدود العراقية الكويتية وسط المواجهة الأميركية – الإيرانية

شهدت المنطقة الحدودية بين العراق والكويت تطوراً أمنياً جديداً، بعد سقوط أربعة صواريخ يُعتقد أنها إيرانية بالقرب من الحدود البحرية العراقية – الكويتية، بالتزامن مع تصاعد المواجهات العسكرية بين واشنطن وطهران واتساع نطاق الضربات داخل إيران.

وبحسب مصادر أمنية، فقد سقطت الصواريخ داخل الجانب الكويتي وعلى بعد نحو 100 متر من خط الحدود البحرية العراقية، فيما رُصدت عملية السقوط من مواقع عراقية قريبة، دون ورود معلومات مؤكدة عن طبيعة الأهداف أو وجود خسائر بشرية أو أضرار مادية.

وجاء التطور بالتزامن مع إعلان وسائل إعلام إيرانية عن استهداف قواعد ومنشآت عسكرية أميركية في الكويت، قالت طهران إنها تُستخدم لدعم العمليات الجوية والصاروخية الأميركية ضد مواقع داخل إيران.

وفي السياق ذاته، تواصلت الضربات المتبادلة، حيث أعلنت مصادر إيرانية عن هجوم أميركي استهدف مدينة بندر عباس جنوب البلاد، ما أدى – وفق الرواية الإيرانية – إلى سقوط قتيل وإصابة ثمانية أشخاص، إضافة إلى تعرض جسر كهورستان على طريق بندر عباس – لار لأضرار.

وتأتي هذه التطورات بعد تهديدات للرئيس الأميركي دونالد ترمب بتوسيع نطاق العمليات لتشمل منشآت حيوية مثل محطات الكهرباء والجسور، في حال عدم عودة طهران إلى طاولة المفاوضات، فيما حذرت إيران من أن استهداف بنيتها التحتية سيقابل بردود أوسع تستهدف المصالح والقواعد الأميركية في المنطقة.