طعن نيابي بقرار الحكومة بإيقاف منح الإجازات الدراسية لموظفي القطاع العام

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- قدّم عضو مجلس النواب محمد الخفاجي، اليوم الأربعاء، لدى المحكمة الاتحادية العليا طعنا بقرارات صادرة عن حكومة تصريف الأعمال من بينها التي تخص إيقاف منح الاجازات الدراسية للموظفين والعاملين في القطاع العام، وكذلك زيادة فرض رسوم الجمارك والضرائب. وقال النائب في حديث صحفي، إنه طعن بقرارين لمجلس الوزراء، وهما: قرار إيقاف الدراسات والإجازات الدراسية لمدة خمس سنوات، وأيضا بيع السيارات الحكومية بكل الوزارات، وكذلك وقرار فرض وتعديل وزيادة الجمارك والضرائب. ووجه رئيس الوزراء العراقي المنتهية ولايته محمد شياع السوداني، بمنع الإجازات الدراسية للموظفين، فيما قرر بيع عجلات الدولة “الفائضة”.

