ليلة عراقية أصيلة تتألق في مهرجان جرش.. والمقام العراقي بصوت د حسين الاعظمي يخطف قلوب الجمهور الأردني

شبكة اخبار العراق عمان

شهدت مدينة جرش الأثرية، مساء الأحد، أمسية عراقية مميزة ضمن فعاليات الدورة الأربعين من مهرجان جرش للثقافة والفنون، حيث أحيا الفنان الكبير حسين الأعظمي، يرافقه فرقة الأسطوات الموسيقية بقيادة المايسترو الدكتور محمد حسين كمر، حفل “ليلة المقام العراقي” على مسرح الهيبودروم، بالتعاون مع الملتقى العراقي للثقافة والفنون. وحضر الأمسية وزير الثقافة الأردني ووزير السياحة والآثار، إلى جانب عدد من الشخصيات الثقافية والفنية والإعلامية، فيما شهدت الفعالية حضورًا جماهيريًا كبيرًا تفاعل بحرارة مع ألوان المقام العراقي الأصيل، وردد الحضور مقاطع من الأغاني التراثية وسط أجواء عكست عمق الروابط الثقافية بين الشعبين العراقي والأردني.وقدم الفنان حسين الأعظمي باقة من روائع المقام العراقي، بمصاحبة فرقة الأسطوات التي أبدعت في تقديم الموروث الموسيقي العراقي باستخدام الآلات التراثية، لتتحول الأمسية إلى لوحة فنية جسدت أصالة الفن العراقي وعراقته، ونالت إعجاب الجمهور الذي عبر عن تقديره بالتصفيق المتواصل.وتأتي هذه المشاركة ضمن فعاليات مهرجان جرش الذي رفع هذا العام شعار “إرث يمتد.. أجيال تلتقي”، مؤكداً حضوره كمنصة عربية تحتفي بالإبداع والتراث وتجمع الفنانين والجمهور من مختلف الدول العربية. واختتمت الأمسية برسالة ثقافية تؤكد أن المقام العراقي ما زال سفيرًا للهوية العراقية، وقادرًا على الوصول إلى قلوب الجماهير العربية، ليبقى الفن جسراً للتواصل والمحبة بين الشعوب.