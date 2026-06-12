محكمة جنايات الكرخ تُدين مستشاراً رياضياً سابقاً وتصدر حكماً بالحبس على خلفية فساد مالي

أصدرت محكمة جنايات الكرخ حكماً بالحبس البسيط لمدة سنة واحدة بحق المستشار الرياضي لرئيس الوزراء السابق خالد عبد الواحد كبيان، بعد إدانته في قضية تتعلق بالاختلاس والتسبب عمداً بإلحاق ضرر بالمال العام.ووفقاً لما أعلنته مصادر قضائية، فإن الحكم جاء بعد استكمال إجراءات التحقيق والمحاكمة التي أثبتت تورط المدان في مخالفات مالية تسببت بهدر أموال عامة، ضمن ملف أثار جدلاً في الأوساط الرياضية والإدارية.وأشارت المصادر إلى أن المحكمة توصلت إلى قرار الإدانة استناداً إلى الأدلة المتوفرة في القضية، والتي تضمنت وقائع تتعلق بسوء استخدام المنصب الوظيفي والتصرف بموارد مالية خارج الأطر القانونية، ما أدى إلى أضرار مباشرة في المال العام.ويأتي هذا الحكم في إطار سلسلة من القضايا التي تنظر فيها المحاكم العراقية والمتعلقة بملفات فساد مالي وإداري في مؤسسات الدولة، وسط تأكيدات رسمية على استمرار الجهود القضائية لملاحقة المتورطين واسترداد الأموال العامة.ويُنظر إلى هذه القضية باعتبارها واحدة من الملفات التي أعادت تسليط الضوء على ملف النزاهة داخل المؤسسات الرياضية، والدور الرقابي للجهات القضائية في مواجهة التجاوزات المالية والإدارية.