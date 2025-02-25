مصدر مطلع: توافق تحاصصي لاستئناف جلسات مجلس ديالى

مصدر مطلع: توافق تحاصصي لاستئناف جلسات مجلس ديالى
آخر تحديث:

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف مصدر مطلع، الثلاثاء، عن توافق سياسي منح الضوء الأخضر لاستئناف جلسات مجلس محافظة ديالى، بعد توقف دام شهرين بسبب الخلافات بين القوى السياسية.وقال المصدر ، إن “سلسلة اجتماعات مكثفة جرت مؤخراً بين ممثلي عدة قوى سياسية تشكل مجلس محافظة ديالى، وتم خلالها الاتفاق على عودة الجلسات، التي توقفت منذ شهرين بسبب التوترات والخلافات السياسية”.وأضاف أن “الاتفاق تضمن جدول أعمال يشمل أربعة ملفات رئيسية ستُطرح في جلسة اليوم الثلاثاء بعد الظهر، بهدف استئناف عمل المجلس والمضي في عقد جلساته بشكل منتظم، لا سيما أن تعطيل المجلس أثار استياءً شعبياً واسعاً، خصوصاً وأنه كان من المتوقع حسم العديد من الملفات المهمة العالقة التي تمس الصالح العام”.وأشار المصدر إلى أن “التوافق جاء بعد تدخل قوى سياسية من بغداد، نظراً لتأثير تعطيل الجلسات على الشارع بشكل عام”، مؤكداً على “ضرورة الابتعاد عن السجالات السياسية العلنية التي تؤدي إلى ارتدادات سلبية في المناطق، مع أهمية اتخاذ قرارات حاسمة لمعالجة الملفات المتراكمة، التي تشمل حقوق شرائح واسعة من المواطنين في المؤسسات والدوائر الحكومية”.يُذكر أن مجلس ديالى يعاني من أزمات سياسية متكررة، نتيجة التقاطعات والخلافات بين قواه المختلفة. 

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *