نائب:إقرار القوانين في سلة واحدة يمثل انتهاكاً للديمقراطية

نائب:إقرار القوانين في سلة واحدة يمثل انتهاكاً للديمقراطية
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- اكد عضو مجلس النواب باسم الغريباوي، اليوم الثلاثاء، أن تمرير القوانين في سلة واحدة يمثل انتهاكاً للديمقراطية، وقال الغريباوي في تصريح صحفي، إن ” تمرير القوانين في الجلسة الأخيرة للبرلمان بأنه يمثل ضرب للديمقراطية ومصادرة لآراء أعضاء مجلس النواب”، مشيراً إلى أن ” ما حدث مرفوض تماماً وسط اعتراض واضح من عدد كبير من النواب”.وأوضح أن ” التوجه نحو تمرير القوانين بطريقة السلة الواحدة داخل مجلس النواب يعد عرفاً مخالفاً للديمقراطية حيث إن كل قانون له خصوصيته ويجب أن يُناقش تحت ظروفه الخاصة بعيداً عن المساومات التي تحدث من خلال ربط القوانين ببعضها”.وأضاف أن ” القرارات الحالية تمر بتوافق الكتل السياسية الكبيرة بينما المعارضون لهذه الطريقة يشكلون أقلية مقارنة بالمجموع الكلي”، مبيناً أن ” واجبنا الشرعي والأخلاقي يحتم علينا منع تمرير القوانين المتبقية بهذه الطريقة سواء من خلال كسر النصاب أو الاعتراض داخل الجلسات ورفض التصويت”.

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