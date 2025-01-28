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مصدر حكومي: السوداني سيوقع مع مصر (11) اتفاقية لخدمة اقتصادها
النفط النيابية: حكومة السوداني متواطئة مع حكومة البارزاني في تهريب النفط
نائب:إقرار القوانين في سلة واحدة يمثل انتهاكاً للديمقراطية
نائب يدعو حكومة السوداني إلى تبليغ إيران وتركيا بعدم شراء النفط المهرب من قبل حكومة البارزاني
نائب إطاري: توافق سياسي على تمرير تعديل موازنة 2025
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مصدر حكومي: السوداني سيوقع مع مصر (11) اتفاقية لخدمة اقتصادها
النفط النيابية: حكومة السوداني متواطئة مع حكومة البارزاني في تهريب النفط
نائب يدعو حكومة السوداني إلى تبليغ إيران وتركيا بعدم شراء النفط المهرب من قبل حكومة البارزاني
نائب إطاري: توافق سياسي على تمرير تعديل موازنة 2025
النزاهة: التحقيق عن “كيفية استيلاء المكتب الاقتصادي لعمار الحكيم “على مطار النجف
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فساد حكومة السوداني تؤكده تسريبات مستشاريه
مدينة (جرف الصخر) خارج السيادة العراقية ومنطقة الأذرع الإيرانية
منح أكراد إيران وسوريا وتركيا الجنسية والجواز العراقي من قبل الإقليم خيانة كبرى
السوداني قدم لتركيا تنازلات لم تحلم بها خلال إتفاقه مع أردوغان
العراق تحت خط الفقر المائي المدقع بسبب إيران وتركيا وحكومة الإطار تنتظر حلول السماء
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وزير العدل:العراق “أفضل دولة في العالم تحترم حقوق الإنسان”!!!
تركيا:صحيح قواتنا لن تنسحب من العراق وتخفيض المياه مستمر من قبلنا لكن حكومة السوداني منحت لنا فرص استثمارية كبيرة!
المرصد الحقوقي للإنسان العراقي: إقرار القوانين الجدلية بصفقة سياسية كارثة على الوضع العراقي
الحشد الشعبي:سنقاتل أمريكا وإسرائيل والعرب المتحالفين معهما حتى تحقيق أهداف مشروع المقاومة
الصحف الأجنية:حكومة السوداني وبرلمانها خرقت إتفاقيات حقوق الإنسان بتعديل قانون الأحوال الشخصية
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