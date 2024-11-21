نائب:حكومة الإقليم تحاول تغيير ديمغرافية كركوك لإعادة السيطرة عليها

نائب:حكومة الإقليم تحاول تغيير ديمغرافية كركوك لإعادة السيطرة عليها
آخر تحديث:

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد عضو اللجنة القانونية النيابية عارف الحمامي، اليوم الخميس، ان حكومة اقليم كردستان تحاول تغيير ديمغرافية كركوك لاعادة السيطرة عليها.وقال الحمامي، في حديث صحفي، ان “الاجهزة الامنية والإدارية تتحمل مسؤولية النزوح الحاصل من اقليم كردستان الى كركوك”.واضاف ان “النزوح الحاصل مخالف للقانون ويعتبر تغيير ديمغرافي لواقع المحافظة من قبل حكومة الإقليم”.وبين ان “حكومة الاقليم ارسلت عدد كبير من العوائل الى كركوك لزيادة نسبة الأكراد في المحافظة بهدف إعادة السيطرة عليها”.وأشار إلى أن “التعداد السكاني سيكشف عن نتائج وجرد حقيقي للمواطنين ومن الممكن ان يكشف عن عدد من الوفيات غير المعلن عنها في الإقليم”.

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *