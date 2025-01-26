نائب:ضعف حكومة السوداني وراء استغلال حكومة البارزاني للثروات الوطنية

نائب:ضعف حكومة السوداني وراء استغلال حكومة البارزاني للثروات الوطنية
آخر تحديث:

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- اكد النائب عن كتلة بدر مختار الموسوي، اليوم الاحد، أن ضعف الحكومة المركزية يفاقم استغلال الإقليم للثروات الوطنية. وقال الموسوي في تصريح صحفي، إن ” استمرار الخلافات السنوية بين الحكومة المركزية وإقليم كردستان لا تؤدي إلى حلول حقيقية حيث يسعى الإقليم إلى الاستفادة من أموال المركز دون تقديم مقابل”.وأوضح أن ” الحكومة الحالية تعاني من ضعف واضح إذ تعمل على سحب الأموال من المحافظات الجنوبية وتمنحها للإقليم دون الالتزام بمبدأ العدالة في توزيع الثروات”.وأضاف أن ” الشعب الكردي في الإقليم يعاني من عدم استلام رواتبهم لعدة أشهر بينما لا توجد جهة تستطيع مساءلة حكومة الإقليم عن سبب هذا التقصير”، داعيا ” الحكومة المركزية والمحكمة الاتحادية إلى الكشف عن أسباب عدم صرف مستحقات موظفي الإقليم وتحديد الجهة المسؤولة عن ذلك”.وأشار إلى أن ” الإقليم يصدر يوميًا نحو 400 ألف برميل نفط وهو ما يكفي لتغطية رواتب جميع موظفيه إلا أن الشعب الكردي لا يزال يجهل مصير هذه الأموال”.وتساءل الموسوي عن ” غياب المحاسبة لحكومة الإقليم، مشددًا على ضرورة تطبيق القانون على الجميع دون استثناء وأن الشعب الكردي له الحق في معرفة أين تذهب أموال النفط التي من المفترض أن تكون مخصصة لرواتبهم”.

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *