نائب:مشروع قانون الحصول على المعلومة يُقيد العمل الصحفي والإعلامي ويشجع على الفساد

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد النائب عن الاتحاد الوطني الكوردستاني، سوزان منصور، اليوم الأربعاء، أن مشروع قانون حق الحصول على المعلومة يقيد عمل الصحفيين والإعلاميين في تتبع ملفات تتعلق بشبهات فساد.وقالت منصور، في حديث صحفي، إن “مشروع قانون حق الحصول على المعلومة من جهة يخدم الصحفيين والإعلاميين، لكنه في الوقت نفسه يقيد عملهم ويمنعهم من الحصول على المعلومات وأداء واجبهم بشكل صحيح”.وأضافت أن “البرلمان يرى أن الصحفي والإعلامي يعمل كمحقق في سبيل الوصول إلى المعلومة الصحيحة وكشف الحقائق والفساد، لكن تقييد هذا العمل يعني محاربة السلطة الرابعة وتشجيع على الفساد”.وأشارت منصور، إلى أن “هناك ملاحظات وتحفظات على بعض النقاط التي وُضعت وقت التصويت على قانون حق الحصول على المعلومة”، مبينة أنها تمتلك “مسودة جرى تسجيل جميع الملاحظات والنقاط التي بحاجة إلى حذف أو تعديل”.وسبقت هذه التصريحات، تحذيرات صادرة عن مرصدين حقوقيين في العراق، في وقت سابق من اليوم، من ثغرات وصفوها بـ “المقلقة” في مشروع قانون حق الحصول على المعلومة، الذي يستعد البرلمان للتصويت عليه خلال جلسة اليوم.وأنهى مجلس النواب، يوم الأربعاء 14 شباط/فبراير 2024، القراءة الأولى لمشروع قانون الحصول على المعلومة.وفي 4 تشرين الأول 2023، أقرّ مجلس الوزراء العراقي، مشروع قانون حقّ الحصول على المعلومة وأحاله إلى مجلس النواب لغرض تشريعه.

