نائب إطاري:السوداني حوت فاسد وهو الداعم لسرقة المال العام

نائب إطاري:السوداني حوت فاسد وهو الداعم لسرقة المال العام
آخر تحديث:

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد القيادي في منظمة بدر النائب مختار الموسوي، السبت، أن وعود الحكومة في ملف مكافحة الفساد ما تزال حبراً على ورق، فيما أشار إلى أن 13 قطاعاً حيوياً في العراق تُعد الأكثر تضرراً من الفساد المالي والإداري.وقال الموسوي في حديث  صحفي، إن “من أبرز الوعود التي أطلقتها الحكومة عند تشكيلها كانت تتعلق بمكافحة الفساد واستعادة الأموال المنهوبة، إلا أن ما تحقق فعلياً لا يتجاوز حدود التصريحات الإعلامية، دون وجود خطة واضحة وموضوعية لمواجهة هذه الآفة”.وأضاف أن “الفساد لا يزال متغلغلاً في مفاصل الدولة، حيث تُعد 13 قطاعاً حيوياً من أكثر القطاعات تضرراً، وسط وجود عشرات وربما مئات الملفات المرفوعة إلى الجهات الرقابية والقضائية للتحقيق في شبهات تتعلق بمليارات الدولارات التي لم يُعرف مصيرها حتى الآن”.وأشار الموسوي إلى أن “حجم الإنفاق الكبير على الدعاية الانتخابية يظهر وجهاً آخر للفساد، من خلال استغلال بعض القوى السياسية للأموال السوداء في محاولة للعودة إلى البرلمان عبر شراء أصوات الفقراء والتأثير على الناخبين”، مؤكداً أن “مكافحة الفساد لن تتحقق ما لم تُتخذ إجراءات حقيقية تُطيح بحيتان الفساد وتستعيد أموال الشعب”.

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *