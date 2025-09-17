نائب إطاري:تكريم “الفرارية” واجب وطني!!!

نائب إطاري:تكريم "الفرارية" واجب وطني!!!
بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف عضو اللجنة القانونية النيابية النائب الإطاري عارف الحمامي، الأربعاء، عن الأسباب التي أدت إلى عدم اكتمال النصاب لعقد جلسات مجلس النواب خلال اليومين الماضيين.وقال الحمامي في حديث  صحفي، إن “جدول أعمال البرلمان مزدحم بالعديد من القوانين المهمة التي تمثل حقوق الفرارية الذين هربوا من الحرب العراقية الإيرانية ، وهو ما يستوجب حضور النواب للمضي في التصويت على تلك القوانين أو قراءتها قراءة أولى وثانية، باعتبارها أمانة في أعناق ممثلي الاطار!!”.وأضاف، أن “بعض القوى السياسية منعت نوابها من الحضور والمشاركة في الجلسات، اعتراضاً على المضي بقانون تعويض الفرارية من الحرب العراقية الايرانية  ما تسبب بعرقلة النصاب”، وأشار إلى أن “ما تبقى من العمر التشريعي لمجلس النواب يتطلب من جميع القوى السياسية تحمل مسؤولياتها والإسراع بحسم قانون تكريم الفرارية.

