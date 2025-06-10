نائب إطاري يطالب حكومته بإخراج القوات الأمريكية من العراق

نائب إطاري يطالب حكومته بإخراج القوات الأمريكية من العراق
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد النائب الإطاري علي اللامي، اليوم الثلاثاء، أن الولايات المتحدة الأمريكية تواصل مماطلتها في تنفيذ قرار إخراج قواتها من الأراضي العراقية، مشدداً على ضرورة الحفاظ على هيبة الدولة وسيادة العراق، وتنفيذ قرار البرلمان دون تأخير.وقال اللامي في تصريح  صحفي، إن “الولايات المتحدة ما تزال تستخدم الملف الاقتصادي كوسيلة ضغط لإبقاء قواتها العسكرية في العراق، رغم صدور قرارات رسمية وحشدوية تطالب بخروجها الفوري”.وأضاف أن “الإدارة الأمريكية تمارس سياسة التسويف والمماطلة في ملف الانسحاب، وتضغط على الحكومة العراقية عبر العديد من الأوراق، في محاولة لفرض تنازلات تقوّض القرار الوطني بإخراج القوات القتالية”.وأشار اللامي إلى أن “تطبيق قرار البرلمان القاضي بإخراج القوات الأمريكية هو استحقاق سيادي يجب على الحكومة التحرك الجاد لتنفيذه”، مؤكداً أن “الاستمرار في هذا النهج يُعد انتقاصاً من هيبة الدولة واستقلال القرار العراقي”. 

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