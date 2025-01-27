نائب: ضعف حكومة السوداني وراء سرقة نصف الموازنة

نائب: ضعف حكومة السوداني وراء سرقة نصف الموازنة
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد عضو لجنة العلاقات الخارجية في مجلس النواب مختار الموسوي، اليوم السبت، أن نصف موازنة العراق تُسرق سنويًا وسط غياب حلول حقيقية لمشاكل الإقليم. وقال الموسوي في تصريح صحفي، إن ” حكومة المركز تعاني سنويًا من نفس المشكلات مع حكومة الإقليم”، مشيرًا إلى أن ” جميع الحلول المقدمة لم تفلح حتى الآن بسبب استمرار سرقة الأموال وعدم وضوح مصير رواتب الموظفين في المحافظات الكردية الثلاث”.وأضاف أن ” هناك حاجة ملحة لتدخل المحكمة الاتحادية للتدقيق في هذا الملف ومحاسبة الجهات المتورطة في هدر الأموال العامة، لافتا إلى أن ” نصف موازنة العراق تُسرق كل عام، ما يشكل ضغطًا كبيرًا على الوضع المالي للبلد”.وبين أن ” منح رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي عفوًا لمن وصفهم بـ”السراق” غير صحيح، معربًا عن تساؤلاته بشأن شرعية هذا الإجراء وضرورة التحقق من دستوريته لضمان عدم التهاون مع الفساد”.

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