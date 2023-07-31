نائب ولائي يرفض تجديد العقد مع شركة بريطانية لإدارة الملاحة الجوية في العراق

نائب ولائي يرفض تجديد العقد مع شركة بريطانية لإدارة الملاحة الجوية في العراق
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشفت عضو مجلس النواب زهرة البجاري، اليوم الاثنين، عن ضغوط سياسية لتجديد التعاقد مع شركة سيركو البريطانية لادارة الملاحة الجوية في العراق، فيما اكدت ان لجنة النقل النيابية رفضت تجديد العقد او التفاوض مع الشركة، بالنظر الى الخروقات العديدة التي عملت بها الشركة في الفترة السابقة.وقالت البجاري في حديث  صحفي، إن “تم الاتفاق مع ممثلي الشركة على ضمان عدم تقديم دعوة لدى المحاكم الدولية بعد انهاء التعاقد معهم”، مضيفة ان “العراق غير مجبر على تمديد العقد الذي انتهى مع سيركو”. وتابعت، ان ” اللجنة التحقيقية الخاصة بحادثة اغتيال قادة النصر خلال فترة عمل سيركو اوصت بعدم التجديد والاعتماد على الكوادر الوطنية في ملف إدارة الأجواء العراقية”، لافتا الى ان “ضغوط سياسية لتجديد التعاقد مع شركة سيركو البريطانية لادارة الأجواء العراقية”. 

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