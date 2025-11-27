نائب يدعو البرلمان المقبل إلى تفعيل دوره الرقابي ومحاسبة المسؤولين المقصرين

 بغداد، شبكة أخبار العراق- دعا عضو مجلس النواب محما خليل، اليوم الخميس، البرلمان المقبل إلى تفعيل دوره الرقابي ومحاسبة المسؤولين المقصرين، باعتبار ذلك الركيزة الأساسية لضمان نزاهة العملية السياسية، محذراً من تكرار نهج تعطيل الاستجوابات الذي شهدته الدورة السابقة.وقال خليل في تصريح  صحفي، إن “أحد أبرز السلبيات التي شابت عمل مجلس النواب في دورته الخامسة هو الإهمال المتعمد لعدد من ملفات الاستجواب المكتملة من الناحية القانونية والإدارية”.وأشار إلى أن “تلك الملفات كانت تتعلق بمسؤولين تورطوا في قضايا فساد، وخاصة ضمن المشاريع الخدمية التي شهدت هدراً كبيراً للمال العام”.وأضاف أن “تفعيل الرقابة ومحاسبة المقصرين، ومنع تدخل الكتل السياسية في تعطيل جلسات الاستجواب، يمثل الطريق الوحيد لترسيخ النزاهة وحماية الأموال العامة”، مؤكداً ضرورة أن “تتعامل الدورة البرلمانية المقبلة مع هذا الملف بجدية ومسؤولية”.يذكر أن البرلمان في دورته الخامسة لم يجرِ سوى استجواب واحد فقط، انتهى بإقالة رئيس هيئة أمناء شبكة الإعلام العراقي.

