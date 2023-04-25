نادي ليفربول يسعى للتعاقد مع اللاعب الهولندي فرينكي دي يونج

نادي ليفربول يسعى للتعاقد مع اللاعب الهولندي فرينكي دي يونج
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- يواصل نادي ليفربول سعيه من أجل التعاقد مع فرينكي دي يونج، لاعب خط وسط برشلونة، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.وبحسب ما ورد واصل ليفربول اهتمامه بفرينكي دي يونج من برشلونة، وكان قد تم رفض عرض الريدز الأخير الذي بلغت قيمته 80 مليون يورو للاعب خط الوسط الهولندي البالغ من العمر 25 عامًا خلال فترة الانتقالات الشتوية.ويستعد الريدز لتقديم عرضًا آخر إلى البارسا، من أجل الحصول على خدمات دي يونج، لتدعيم خط وسط كتيبة المدرب الألماني يورجن كلوب. حيث من المتوقع أن يرفع النادي الإنجليزي القيمة التي كان قد عرضها على النادي الكتالوني في يناير الماضي، ويثق الريدز في أن برشلونة تلك المرة سيكون أكثر مرونة في التفاوض.لكن العقبة الوحيدة سوف تتمثل في دي يونج الذي من الممكن أن يرفض الانتقال إلى ليفربول خاصة إذا فشل الفريق في اللحاق بمقعد مؤهل إلى بطولة دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.يحتل الريدز المركز السابع بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 50 نقطة.

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