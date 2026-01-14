​ويتكوف يلتقي رضا بهلوي لمناقشة التظاهرات الإيرانية

​ويتكوف يلتقي رضا بهلوي لمناقشة التظاهرات الإيرانية
آخر تحديث:

 بغداد/ شبكة أخبار العراق-قال موقع “أكسيوس” اليوم، عن ⁠مسؤول أمريكي كبير لم ⁠يكشف عن هويته، أن مبعوث البيت الأبيض ستيف ​ويتكوف ​التقى في ​مطلع الأسبوع ‌رضا بهلوي نجل ‌⁠شاه إيران ​لمناقشة ​الاحتجاجات التي تجتاح أنحاء البلاد. ورضا بهلوي منفي في الخارج وهو من الأصوات البارزة في المعارضة الإيرانية المنقسمة.

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *