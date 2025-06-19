إسرائيل تعلن عن تكثيف هجماتها على إيران

إسرائيل تعلن عن تكثيف هجماتها على إيران
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- قال وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، اليوم الخميس، إنه أصدر تعليمات للجيش بتكثيف الهجمات على إيران، بما يشمل أهدافا حكومية، بهدف “تقويض” القيادة في طهران.وغرد كاتس على منصة “إكس” للتواصل الاجتماعي، أنه ورئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أصدرا أوامر بزيادة كثافة الهجمات على أهداف استراتيجية في إيران وعلى أهداف حكومية في طهران، بهدف التخلص من التهديدات التي تواجهها دولة إسرائيل.

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