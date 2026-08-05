ائتلاف إدارة الدولة يجتمع بـ”الرئاسات الأربع”.. الرواتب والأزمة المالية وقصف الحشد وتهديدات الفصائل على طاولة الحسم

في ظل تصاعد الأزمات الداخلية والتوترات الإقليمية، يستعد ائتلاف إدارة الدولة لعقد اجتماع موسع، يوم الأربعاء، بحضور الرئاسات الأربع، لمناقشة ملفات سياسية وأمنية واقتصادية توصف بأنها الأكثر حساسية منذ أشهر.

وبحسب مصدر عراقي مطلع، فإن الاجتماع سيضع الأزمة المالية الخانقة في صدارة جدول أعماله، بعد تعثر استكمال صرف رواتب الموظفين والمتقاعدين ومستفيدي الرعاية الاجتماعية، نتيجة توقف تصدير النفط عبر مضيق هرمز وما خلّفه من تداعيات مباشرة على الإيرادات العامة.

وسيبحث المجتمعون كذلك التطورات الأمنية، وفي مقدمتها الغارات السعودية – الأميركية المشتركة التي استهدفت، في 29 تموز/يوليو الماضي، مقرات للحشد الشعبي في عدد من المحافظات، وأسفرت عن مقتل 20 عنصراً وإصابة 32 آخرين، إلى جانب مناقشة التهديدات التي أطلقتها فصائل عراقية مسلحة بالرد على تلك الضربات، وسط مخاوف من انزلاق الأوضاع نحو تصعيد أوسع يهدد استقرار البلاد والمنطقة.