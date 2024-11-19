ائتلاف المالكي:التعديل الوزاري يشمل ثلاثة حقائب

ائتلاف المالكي:التعديل الوزاري يشمل ثلاثة حقائب
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- اكد القيادي في ائتلاف دولة القانون النائب السابق جاسم محمد جعفر ، الثلاثاء ، ان مسألة التعديل الوزاري واردة جدا خلال المرحلة القليلة المقبلة ، إلا ان التعديل سيكون طفيفا ولايتعدى ثلاثة حقائب وزارية على الأكثر . وقال جعفر في تصريح صحفي ، إن ” التعديل الوزاري الذي يلوح به رئيس الوزراء محمد شياع السوداني سيحصل جدا خلال المرحلة القليلة المقبلة وذلك لوجود اصرار لدى رئيس الوزراء ، كما ان بعض الكتل السياسية لها الرغبة باستبدال وزرائها وذلك لعدم رضاها بهم ” . واضاف ان ” التعديل الوزاري سيكون طفيفا حيث انه لايتعدى ثلاثة حقائب وزارية على الأكثر وبموافقة كتلهم السياسية”.وبين، ان ” اصرار السوداني باجراء التعديل يأتي تماشيا مع التزامه بالبرنامج الحكومي الذي اقره مجلس النواب ” . 

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